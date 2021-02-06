نتائج مفاجئة لدراسة حول تأثير كورونا على حرارة الأرض

2021/02/06 | 05:29 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت دراسة أميركية بريطانية حديثة عن أن الأزمة التي تسبب بها تفشي فيروس كورونا المستجد، والإغلاقات المرتبطة بها حول العالم، ساهمت برفع حرارة الأرض إلى حد ما، على نقيض الاعتقاد السابق بأنها ساهمت بتبريد الكوكب.

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