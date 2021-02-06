مصدر للحرة: بايدن أبلغ الكونغرس عزمه رفع الحوثيين من قائمة الإرهاب

2021/02/06 | 06:00 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد مصدر في الحزب الديمقراطي للحرة أن ادارة بايدن أبلغت الكونغرس نيتها إلغاء تصنيف الحوثيين في اليمن على قائمة الإرهاب، والذي كانت قد إصدرته إدارة ترامب في أيامها الأخيرة.

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