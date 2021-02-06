دراسة تحدد

2021/02/06 | 07:01 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت دراسة عن أن اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد الذي قامت جامعة أكسفورد البريطانية بتطويره بالتعاون مع شركة "أسترازينيكا" يتمتع بفعالية ضد الطفرة التي طرأت على الفيروس في بريطانيا مؤخرا.

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