2021/02/06 | 08:17 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توتر بين أميركا والصين في أول اتصال مباشر بين وزيري خارجية البلدين هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/02/06 | 08:17.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (توتر بين أميركا والصين في أول اتصال مباشر بين وزيري خارجية البلدين) نشر أولاً على موقع (آي كيو نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (توتر بين أميركا والصين في أول اتصال مباشر بين وزيري خارجية البلدين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (آي كيو نيوز).