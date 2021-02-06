الطاقة النيابية تكشف سبب تأخر التصويت على مشروع قانون شركة النفط

2021/02/06 | 08:17 - المصدر: NRT عربية

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جلسة سابقة للبرلمان

فوتو: ارشيف

منذ 8 دقیقة

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ديجيتال ميديا إن آر تي

كشف رئيس لجنة الطاقة والنفط النيابية هيبت الحلبوسي، السبت، عن سبب تأخر التصويت على مشروع قانون شركة النفط الوطنية، مؤكدا ان القانون الذي أقر عام 2017 جوبه باعتراض المحكمة الاتحادية.

وقال الحلبوسي، في تصريح لصحيفة "الصباح" اليوم، 6 شباط 2021، ان "عدم اكتمال النصاب في الجلسة التي عقدت في 27 من شهر كانون الثاني الماضي كان سببا في عدم التصويت على مشروع قانون شركة النفط الوطنية".

وأضاف ان " لجنته استكملت التعديلات على الفقرات التي اعترضت عليها المحكمة الاتحادية"، متوقعا التصويت على تعديل قانون الشركة الوطنية وتأسيس تلك الشركة في اقرب جلسة.

وأشار إلى ان "تأسيس شركة النفط الوطنية التي ستضم اغلب الشركات النفطية الانتاجية (شركة نفط البصرة، شركة نفط ذي قار، شركة نفط الشمال، وشركة نفط ميسان وشركة نفط الوسط وكذلك شركة الحفر واجزاء من بعض المديريات العامة داخل الوزارة) سيخفف العبء عنها بما يقارب 80 بالمئة وسيقتصر عمل الوزارة على رسم السياسات النفطية وفق ما تبقى لها من شركة توزيع المنتوجات النفطية والغاز وشركة سومو".

ر.إ

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