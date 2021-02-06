2021/02/06 | 08:32 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رحبت الأمم المتحدة بخطة واشنطن لإلغاء تصنيف جماعة الحوثي اليمنية على أنها منظمة إرهابية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (واشنطن تتجه رسميا لإنهاء تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية.. والأمم المتحدة ترحب) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (واشنطن تتجه رسميا لإنهاء تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية.. والأمم المتحدة ترحب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).