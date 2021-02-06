وزير المالية: بعض المتورطين بصفقات الفساد مرتبطين بالمخابرات الاميركية

2021/02/06 | 08:36 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..

كشف وزير المالية علي علاوي، السبت، عن ارتباط بعض الشخصيات المتورطة بصفقة السلاح مع جهاز المخابرات الاميركي، مبينا ان امريكا لم يكن لديها اي خطة لإدارة وضع العراق بعد احتلاله.

وقال علاوي في حوار تابعته /المعلومة/ ان “امريكا غضت النظر عن الفساد في صفقات السلاح في عهد وزير الداخلية الأسبق حازم الشعلان وقد كشف في وقت لاحق ارتباط بعضهم مع جهاز المخابرات الاميركي”.

واضاف ان “الجانب الاميركي لم يضع اي خطة لادارة الدولة بعد الاحتلال ما تسبب بخلل كبير في المنظومة الادارية للدولة لغاية الان وان الفساد مازال موجود الا انه قل بسبب شح الموارد المالية”.

وبشان ترشيحه لمنصب وزير المالية ذكر علاوي ان “الكاظمي صديقي وهو من ابلغني بترشيحي لوزارة المالية ولم تتدخل اي كتلة بذلك”.انتهى/ 25د

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