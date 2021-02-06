الخالدي: قانون الانتخابات بحاجة الى تعديل عاجل لانهاء الاخطاء الجسيمة

2021/02/06 | 08:44 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..

اكد رئيس كتلة بيارق الخير النيابية محمد الخالدي، السبت، حاجة القوى السياسية لاعادة صياغة قانون الانتخابات المبكرة لمعالجة الاخطاء الجسيمة، مبينا ان القوى السياسية مستعدة لسرقة الاصوات عبر بطاقات مزورة.

وقال الخالدي في تصريح لـ /المعلومة/، إن “قانون الانتخابات الذي اقر بعجل فيه الكثير من الأخطاء بضمنها تثبيت الحدود الادارية في كل دائرة فضلا عن عدم اكتمال “.

واضاف ان “القانون بحاجة الى تعديل عاجل لمنع تاجيل الانتخابات محددا فضلا عن تثبيت الرقابة الدولية على الانتخابات سيما الامم المتحدة”.

وتابع الخالدي ان “بعض القوى السياسية اعدت العدة للتزوير عبر البطاقات الالكترونية المسروقة وعددها بالملايين بحسب المفوضية فضلا عن ضعف قانون الانتخابات”.انتهى/ 25د

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