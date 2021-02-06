2021/02/06 | 08:53 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ أعلنت وزارة الصحة الفرنسية، عن تسجيل 22139 إصابة جديدة بفيروس كورونا و651 وفاة.وسجلت فرنسا إجمالا 3.29 مليون إصابة بفيروس كورونا و78603 وفيات منذ ظهور الوباء.وقالت وزارة الصحة في بيان منفصل إنها قدمت الجرعة الأولى من لقاح الوقاية من الفيروس إلى 1.84 مليون فرد، مضيفة أن أكثر من 234 ألفا حصلوا على الجرعة […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فرنسا تسجل 651 وفاة وأكثر من 22 ألف إصابة جديدة بكورونا) نشر أولاً على موقع (الايام نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (فرنسا تسجل 651 وفاة وأكثر من 22 ألف إصابة جديدة بكورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الايام نيوز).