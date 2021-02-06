كوارث -كفاءات-البيجيدي في حق الشعب المغربي - سعيد الكحل

2021/02/06 | 09:10 - المصدر: الحوار المتمدن

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#سعيد_الكحل .



تابع جزء من المغاربة مرور وزير الطاقة والمعادن والبيئة ، عزيز الرباح، في البرنامج الحواري "حديث مع الصحافة" الذي بثته القناة الثانية مساء الأربعاء 3 فبراير، بكثير من السخرية والاستغراب عبرت عنهما مواقع التواصل الاجتماعي ؛ خصوصا مزاعمه بأن "المغاربة لازالوا بحاجة لحزب ‘العدالة والتنمية’ لقيادة الحكومة المقبلة" ، وكذا كون "البيجيدي يملك من التجربة و الكفاءات لتنزيل النموذج التنموي الجديد".



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