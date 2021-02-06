قطارا الموت - صادق إطيمش

2021/02/06 | 09:10 - المصدر: الحوار المتمدن

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#صادق_إطيمش إن كانت هناك سمة يمكن ان يتسم بها عام من الأعوام كما قيل عن عام الفيل مثلاً او عام المجاعة وما شابه ، فإن عام 1963 من القرن الماضي يمكن ان نربط اسمه بقطارين لصناعة الموت للآلاف من بنات وابناء الشعب العراقي .



وبالرغم من وحدانية المصدر التي هيأت وجهزت هذان القطاران ، فقد اختلف قائد كل منهما ، ولهذا الإختلاف قصص توحي لنا ولكل الاجيال التي ستسمع عن مآسي هذا العام 1963 في وطننا العراق وعما عاشه اهلنا م ......





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