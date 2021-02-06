اهو .. قالها بايدن الديمقراطى بعضمة لسانه .. -الارهاب الداخلى-! - سعيد علام

2021/02/06 | 09:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سعيد_علام اعندما رفض وزير الدفاع الامريكى طلب الرئيس السابق ترامب، بنزول الجيش للشارع للتصدى للاحتجاجات الواسعة، والعنيفة احياناً، التى اجتاحت اكثر من ولاية امريكية احتجاجاً على القتل الوحشى للامريكى من اصل افريقى جورج فلويد، هللت النخبة المصرية، بمن فيهم اكثر المحللين السياسيين احتراماً، هللوا لموقف وزير الدفاع باعتباره يعبر عن "الموقف المبدئى"، من ان الجيش يحمى الحدود ولا يشارك فى قمع الاحتجاجات،(1) ع ......





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