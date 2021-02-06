الطاقة النيابية تتوقع تمرير تعديل قانون شركة النفط الوطنية في أقرب جلسة

2021/02/06 | 09:10 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ توقع رئيس لجنة النفط والطاقة النيابية هيبت الحلبوسي، اليوم السبت، قرب تمرير تعديل قانون شركة النفط الوطنية، مشيراً إلى أن تأسيس الشركة سيخفف العبء عن وزارة النفط بما يقارب 80 بالمئة.وذكر الحلبوسي في تصريح صحفي، أن “عدم التصويت على مشروع قانون شركة النفط الوطنية (كان بسبب) عدم اكتمال النصاب في الجلسة التي عقدت […]

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