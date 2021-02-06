واشنطن: طيارون أميركيون سينتشرون داخل العراق في مهمة عسكرية جديدة

2021/02/06 | 09:10 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- ناس

تعتزم الولايات المتحدة، نشر طيارين في العراق ضمن مهمة عسكرية جديدة تمتد إلى 9 أشهر.

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وأكّد الحرس الوطني الأميركي في مينيسوتا بحسب وسائل إعلام أميركية تابعها "ناس"، (6 شباط 2021) أن "ما يقرب من 60 طيارا من السرية باء، وكتيبة الطيران الأولى للدعم العام، وفوج الطيران 171 سينتشرون في الكويت والعراق في مهمة تستغرق تسعة أشهر لدعم عملية العزم المتأصلة وعملية الدرع".

وقال الكابتن فنسنت جونسيور قائد القوات المنتشرة فى بيان صحفي ترجمه "ناس"، "أفضل هذه السرية وافتخر للغاية بقيادة هذه المجموعة من الجنود، وأنا واثق من قدرتنا على تنفيذ هذه المهمة بأمان ومهنية".

وخلال فترة انتشارهم التى تستمر تسعة أشهر، سيتحرك الطيارون بطائرات هليكوبتر من طراز سى اتش - 47 شينوك، لنقل القوات والإمدادات لدعم العمليات فى الخارج.

وستعقد وحدة مينيسوتا مراسم قبيل مغادرة القوة يوم الاثنين 8 شباط، دون حضور من الجمهور تقيداً بإجراءات الوقاية من الجائحة.

وستتوجه القوة من سانت كلاود إلى فورت هود، تكساس، وستنضم إلى ما يقرب من 75 جندياً آخر من الحرس الوطني في ولاية أيوا لمزيد من التدريب قبل الانتشار في العراق والكويت.

"ترجمة ناس"

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