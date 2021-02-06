2021/02/06 | 09:10 - المصدر: سفن سكاي

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالفيديو : سقوط سكلة بناء على السيارات المجاورة لمول شنشل وسط البصرة 7 SKY TV.

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