أمريكي يبتلع سماعات “الأيربود” أثناء نومه

2021/02/06 | 09:18 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ نقل رجل من ولاية ماساتشوستس الأمريكية يبلغ من العمر 38 عاما إلى غرفة الطوارئ بعد ابتلاعه سماعة “الأيربود” أثناء نومه.ووفقا لصحيفة “ديلي ميل” البريطانية، اشتكى براد غوتييه من صعوبة في التنفس بالاضافة إلى تقيوئه أثناء محاولته شرب الماء، لكنه عزا ذلك إلى الإرهاق الجسدي الناجم عن إزالة الجليد أمام منزله، ليكتشف لاحقا أن […]

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