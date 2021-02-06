آلاف التهم بالقتل العمد لألمانية في التسعينيات من عمرها

2021/02/06 | 09:19 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

أفادت وسائل إعلام ألمانية، ان مواطنة تبلغ من العمر الـ 95 عاما، تواجه 10 آلاف تهمة تتعلق بالقتل العمد لمسنة بسبب عملها كسكرتيرة لقائد سابق بالقوات الخاصة في احدى المعسكرات النازية.

ووجه الادعاء العام الالماني 10 الاف تهمة تتعلق بالقتل العمد لها بالرغم من سنها الكبير لمشاركتها في جرائم قتل عمدية ابان خدمتها في احدى المعسكرات النازية في الفترة ما بين حزيران 1943 ونيسان 1945، فيما لم يذكر المتحدث باسم الادعاء العام بيتر مولر-راكوف في بلدة اتسهو شمال ألمانيا، اسم المتهمة بسبب لوائح الخصوصية التي تتبعها المانية ولكنه اكد ان المتهمة ستمثل امام محكمة القصر لأنها لم تكن تبلغ الـ 21 عاما حين وقوع الجرائم.

والمتهمة البالغة من العمر 95 عاما بحالة صحية جيدة وتستطيع المثول امام المحكمة، وتعيش في دار للمسنين ببلدة صغيرة شمال هامبورغ.

يذكر ان الإذاعة الرسمية الألمانية قد أجرت سابقا مقابلة مع المتهمة في دار المسنين الذي تعيش فيها الآن وعرفتها باسم أرمغارد ف، واكدت خلال المقابلة انها كانت تعمل كسكرتيرة للقائد بول فرنر هوب في شتوتهوف (الذي حوكم وأدين للمشاركة في عمليات القتل وحكم عليه بالسجن 9 سنوات في 1957)، نافية علمها بجرائم القتل التي كانت تقع في المعسكر وانها لم تطأ ارض المعسكر.

آ.ر

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