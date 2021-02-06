بغداد وانقرة توقعان بروتوكولا يضمن للعراق حصة عادلة من دجلة

2021/02/06 | 09:26 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..

أعلنت وزارة الموارد المائية، السبت، عن توقيع العراق بروتوكولا مع الجانب التركي سيضمن حصصا عادلة من مياه نهر دجلة.

وقال الناطق الرسمي لوزارة الموارد المائية علي راضي ثامر في تصريح اوردته صحيفة “الصباح” واطلعت عليه /المعلومة/، إن “ملف المفاوضات مع دول الجوار بشأن الحصص المائية سواء مع تركيا او ايران او سوريا، يعد من الملفات الحكومية المهمة”، مبينا ان “ملف المياه في العراق، شهد تطورا ايجابيا واضحا بين العراق وتركيا خلال المدة الماضية”.

وأضاف ثامر، أن “المبعوث الخاص للرئيس التركي، اكد حرص بلاده على ضمان حصة عادلة ومنصفة للعراق من مياه الانهر المشتركة بين البلدين”، موضحا أن “اخر اجتماع بين العراق وتركيا، كان في يوم 15 من الشهر الماضي، واتفق خلاله على زيارة وفد فني تركي الى بغداد للتباحث بشأن انشاء المركز البحثي, كما ان وفدا عراقيا سيزور انقره قريبا لاستكمال اجراءات توقيع بروتوكول بين الجانبين خاص بتنظيم حصص مياه نهر دجلة”.

واشار المتحدث الرسمي باسم الوزارة ان “هناك تفاهمات مع الجانب الايراني ومخاطبات رسمية وعددا من اللقاءات خلال المدة القليلة المقبلة بشأن الانهر المشتركة”، مؤكدا ان “هذا الملف سيكون باتجاه ايجابي لمصلحة العراق”.



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