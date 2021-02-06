2021/02/06 | 09:31 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سياسي يحذر: بعض القوى ستحاول تمرير الموازنة بصفقات مشبوهة

اكد السياسي العراقي سعد المطلبي، السبت، عدم قدرة الحكومة من الاعتراض على الموازنة والتعديلات التي اجرها البرلمان لعدم وجود محكمة اتحادية، مبينا ان بعض القوى ستحاول تمرير الموازنة بصفقات مشبوهة.

وقال المطلبي ان “الكتل السياسية المتنفذة في مجلس النواب ستعمل على تمرير صفقات مشبوهة من خلال الموازنة لاطمئنانها من عدم وجود المحكمة الاتحادية”.

واضاف ان “الحكومة لا يمكنها الاعتراض على أي تعديل بسبب غياب المحكمة الاتحادية”، مبينا أن “النزاعات السياسية على الموازنة وتعديلاتها لا تتعدى صراعات على مصالح الاحزاب وعلى الحكومة التصرف بحكمة”..

واوضح المطلبي ان “التحذيرات المستمرة من مغبة عدم وجود محكمة اتحادية تعيد للسلطة القضائية هيبتها وتردع اي خرق قانوني لم تسمع وهي تنذر بكوارث سياسية”.

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