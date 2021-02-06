احتجاز أطفال لاجئين لفترة طويلة بعد عبور القناة الإنكليزية يثير الجدل في بريطانيا

2021/02/06 | 09:34 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت إحصائية نشرتها صحيفة "إندبندنت" البريطانية أن عشرات من أطفال اللاجئين احتجزوا بشكل غير قانوني في المملكة المتحدة بعد عبور القناة الإنكليزية في قوارب صغيرة الصيف الماضي.

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