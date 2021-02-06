زيدان ينفجر غاضبا في وجه الصحفيين: لست سعيدا أبدا

2021/02/06 | 09:40 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ يواجه الفرنسي زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد، انتقادات حادة من قبل جماهيره، بسبب تراجع نتائجه، وخروجه من كأس إسبانيا، وهناك حديث عن إمكانية إقالته في حال تعثره في دوري الأبطال.وظهر زيدان غاضبا خلال المؤتمر الصحفي عشية مباراة مضيفه هويسكا، يوم السبت، وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين من الدوري الإسباني لكرة القدم.[…]

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