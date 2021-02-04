مناوشات في تويتر بين بارين ميونخ والأهلي قبيل نصف نهائي بطولة كأس العالم

2021/02/06 | 09:41 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- ناس

دخل فريقا بايرن ميونيخ الألماني والأهلي المصري، في "مناوشات" عبر تغريدات في موقع "تويتر"، وذلك قبيل مواجهتهما المرتقبة في نصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية.

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ونشر البايرن تغريدة بعد فوز الأهلي على الدحيل القطري في الدور الثاني للبطولة، جاء فيها: "سيواجه البايرن فريق الأهلي في نصف نهائي كأس العالم للأندية!..



السداسية تنتظرنا يا شباب".

وأعلن حساب البايرن في تدوينة أخرى عن موعد المباراة، حيث كتب: "موعدنا الاثنين 2/8".

سيواجه #البايرن فريق @AlAhly في نصف نهائي كأس العالم للأندية!السداسية تنتظرنا يا شباب! #ميا_سان_ميا #باكماس pic.twitter.com/6ybWhjCgiG

— بايرن ميونخ (@FCBayernAr) February 4, 2021

وأثارت التغريدة الأخيرة جدلا واسعا، حيث فسرها بعض عشاق الأهلي على أن البايرن يتوعد فريقهم بتلقي هزيمة نكراء على غرار برشلونة، الذي مني بخسارة مذلة على يد العملاق البافاري 8-2، في الدور ربع النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي.

وسرعان ما رد نادي الأهلي على تغريدة البايرن، حيث كتب: " نسور الأهلي مستعدة".

نسور الأهلي مستعدة 🦅 https://t.co/kFU5bQJ47y

— ‏النادي الأهلي (@AlAhly) February 4, 2021

وسيتأهل الفائز من لقاء الأهلي والبايرن إلى نهائي مونديال الأندية، لمواجهة الفائز من مباراة نصف النهائي الثاني، التي ستجمع بين تيغريس المكسيكي وبالميراس البرازيلي.

"مواقع التواصل"

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