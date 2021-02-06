عندما يتحول فساد بعض صحفى المعارضة، الى مسخرة! - سعيد علام

2021/02/06 | 09:45 - المصدر: الحوار المتمدن

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#سعيد_علام فى صباح احد الايام، تفاجأنا بان المشرف على الصفحة الفنية فى جريدة الوفد المعارضة (ع.ح) يحضر لاول مرة ببدلة وكرافته، وهو كان لا يرتدى البدل اطلاقاً وبالتالى الكرافتة!، وعندما تكرر هذا الفعل فى الايام التالية، بدأنا كاعضاء بالقسم الفنى نتسائل عن السر وراء هذه الطفرة السلوكية، فأتى اصحاب المواهب فى التقصى والاستقصاء بالخبر اليقين، بان اثنان من "شياطين" القسم (م.ش) و (ع.ا) لاهداف دنيئة، قد افهما الم ......





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