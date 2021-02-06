سيرة رجل زاهد . - محمد السعدي

2021/02/06 | 09:45 - المصدر: الحوار المتمدن

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#محمد_السعدي سيرة رجل زاهد .خوزيه موخيكا ، مزارع أوروغواي وسياسي ، حياته مفعمه بالنضال والزهد والبساطة شغل منصب الرئيس الأربعين الأوروغواي من عام 2010 إلى عام 2015 .



سجن لمدة 12 عاما خلال الديكتاتورية العسكرية في السبعينيات والثمانينيات .



يلقب بأفقر رئيس دولة في العالم .



عاش حياة زاهدة طيلة توليه رئاسة جمهورية الأوروغواي بعيداً عن برستيج حياة المسؤولين والرؤساء في البذخ والمجن .



ويقيم في مزرعة بسيطة ......





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