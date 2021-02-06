وفد عراقي يزور تركيا قريباً لتوقيع بروتوكول يتعلق بتنظيم حصص مياه دجلة

2021/02/06 | 09:52 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اكدت وزارة الموارد المائية، اليوم السبت، إن تركيا ابدت حرصاً على ضمان الحصة المائية الى العراق، فيما أشارت استمرار المفاوضات مع الجانبين الايراني والسوري بشأن ملف المياه.وذكر الناطق الرسمي لوزارة الموارد المائية علي راضي ثامر في تصريح صحفي، أن “ملف المفاوضات مع دول الجوار بشأن الحصص المائية سواء مع تركيا او ايران او سوريا، يعد […]

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