2021/02/06 | 10:05 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ نجح مراهق من أصول كينية بالوصول إلى هولندا قادما من إنجلترا، على متن رحلة جوية اختبأ فيها في تجويف عجلات الطائرة.المراهق صاحب الـ16 عاما، تمكن من الوصول بعد طيران مئات الكيلومترات مختبئا في تجويف عجلات الطائرة.وبعد هبوط الطائرة في مطار مدينة بيك في مقاطعة ليمبورغ، تم العثور على المراهق، الذي وبحسب تقييم […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مراهق يسافر خلسة في تجويف عجلات طائرة وينجو) نشر أولاً على موقع (الايام نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مراهق يسافر خلسة في تجويف عجلات طائرة وينجو) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الايام نيوز).