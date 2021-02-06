قريبا.. طيارون أميركيون في اجواء بغداد لتنفيذ مهمة جديدة

2021/02/06 | 10:21 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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أعلنت الولايات المتحدة، السبت، انتشار طيارين أمريكيين من جنود الحرس الوطني داخل العراق والكويت في مهمة جديدة.

وافادت وسائل إعلام امريكية اليوم (6 شباط 2021)، ان "الحرس الوطني في مينيسوتا اكد ان ما يقرب 60 طيارا من السرية باء، وكتيبة الطيران الأولى للدعم العام، فوج الطيران 171 "سينتشرون في الكويت والعراق في مهمة تستغرق تسعة أشهر لدعم عملية العزم المتأصلة وعملية الدرع المتقشف.

وقال قائد القوات المنتشرة الكابتن فنسنت جونسيور: "اننى احب هذه السرية وافتخر للغاية بقيادة هذه المجموعة من الجنود، وقد أعدتنا جميع عملياتنا التدريبية وسابقة، وأنا واثق من قدرتنا على تنفيذ هذه المهمة بأمان ومهنية".

واضاف ان جنود مينيسوتا سيطيرون بطائرات هليكوبتر من طراز سى اتش - 47 شينوك، تلك هي طائرات الهليكوبتر الثقيلة التي تنقل الناس والمعدات، وسوف تساعد وحدة مينيسوتا فى نقل القوات والامدادات لدعم العمليات في الخارج خلال فترة انتشارهم التى تستمر تسعة اشهر.

ومن المقرر ان تعقد وحدة مينيسوتا مراسم نشر فى الساعة الواحدة، من يوم الاثنين المصادف 8 شباط، حيث يمكن لأي شخص الانضمام فعليا عبر بث مباشر على Facebook وذلك لان الجمهور لا يمكنه الذهاب شخصيا بسبب قيود COVID-19.

وستتوجه الوحدة من سانت كلاود إلى فورت هود، تكساس ، وستنضم ما يقرب من 75 جندياً آخر من الحرس الوطني في ولاية أيوا لمزيد من التدريب قبل أن ينتشروا جميعا، وفقا للبيان.

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