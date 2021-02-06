زاخو يعاني من الارضية السيئة

2021/02/06 | 10:24 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ بغداديعاني نادي زاخو الرياضي، من سوء ارضية ملعبه التي يخوض فيها مبارياته بالدوري الممتاز بكرة القدم.وقال مشرف فريق الكرة طه زاخولي في تصريح لوكالة/ المعلومة/ إن “أرضية نادي زاخو ظهرت خلال المباريات السابقة بصورة سيئة واثرت على اداء لاعبي الفريق اكثر من الخصوم”.واوضح أن “أرضية الملعب ستكون بصورة افضل، كون الفريق يمتلك من مجموع 6 مباريات متتالية لدينا مباراة واحدة فقط بزاخو وهذا الوقت كافٍ لبدء الصيانة على ارضية الملعب”.واضاف ان “الصيانة ستكون بشكل مؤقت لحين انتهاء الدوري، حينها سيتم تغيير الارضية بالكامل”.وانتقد الشارع الرياضي، ارضية الملعب والتي اثرت على اداء اللاعبين .



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