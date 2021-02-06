الاحصاء: 38% من سكان نينوى تحت خط الفقر

2021/02/06 | 10:24 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..أعلن مدير احصاء نينوى نوفل سليمان، السبت، عن بلوغ نسبة الفقر في المحافظة 38% اي ما يعادل مليونا و800 الف شخص يعيشون تحت مستوى خط الفقر.وقال سليمان في بيان اطلعت عليه /المعلومة/، إن “38 بالمئة من السكان، اي ما يعادل مليونا و800 الف شخص يعيشون تحت مستوى خط الفقر في عموم نينوى”، مبينا ان “قضاء البعاج يحتل المرتبة الاولى فقرا ومن ثم قضاء الحضر ثم تلعفر وبعده قضاء الموصل”.وأضاف، ان “وزارة التخطيط لديها شقان بهذا الاتجاه ضمن ستراتيجية التخلص من الفقر الاول انشاء مشاريع مختلفة في المناطق الاكثر فقرا، وانشاء صندوق اجتماعي للتنمية والذي تمت المباشرة به حديثا في نينوى ويشمل ست قرى”.



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