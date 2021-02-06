2021/02/06 | 10:33 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص / المركز الخبري الوطني_ كشفت وزارة الخارجية، السبت، أهداف زيارة الوفد العراقي برئاسة وزيرها فؤاد حسين، إلى العاصمة الإيرانية طهران، وفيما أشارت إلى أن الزيارة لم تكن سريعة، أكدت أنها تعمل على مصلحة العراق.وقال المتحدث بإسم الخارجية، أحمد الصحاف، في لقاء خاص مع مراسل (المركز الخبري)، ان “زيارة وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الخارجية: زيارة الوفد العراقي الى طهران لم تكن سرية بل أعد لها مسبقاً المركز الخبري الوطني.

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