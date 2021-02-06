سائرون: ضغوطات خارجية تمنع تنفيذ احكام الاعدام بحق الارهابيين

2021/02/06 | 10:34 - المصدر: المعلومة

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المعلومة / بغداد..

كشف رئيس كتلة تحالف سائرون في البصرة بدر الزيادي، السبت ، عن وجود ضغوط خارجية تمارس على رئيس الجمهورية لتأخير المصادقة على أحكام الإعدام النافذة بحق الارهابيين في السجون العراقية.

وقال الزيادي في تصريح لـ/المعلومة/، إن “هناك ضغوط خارجية تحول دون تنفيذ احكام الاعدام بحق الارهابيين الأجانب”، مبينا أن “أغلب الارهابيين المتهمين بقضايا الانتماء إلى داعش ومشاركتهم في قتل ابناء الشعب العراقي هم من دول عدة خليجية ودول اجنبية”.

وطالب الزيادي وهو عضو في لجنة الامن والدفاع النيابية رئيس الجمهورية برهم صالح بـ”الإسراع بتنفيذ المصادقة على حكام الاعدام للتخفيف عن كاهل الدولة اعباء مالية”.

وأشار الى أن أن “تأخير المصادقة على تنفيذ احكام الاعدام بحق الارهابيين الأجانب يعطي جرعة أمل للجماعات الارهابية تنفيذ ماربهم الاجرامية بحق أبناء شعبنا”.



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