ميانمار.. حجب تويتر وانستغرام وأنباء عن انقطاع الانترنت في جميع أنحاء البلاد

2021/02/06 | 10:36 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وسعت السلطات العسكرية المسؤولة عن ميانمار (بورما) الحظر المفروض على وسائل التواصل الاجتماعي، في أعقاب الانقلاب الذي وقع الأسبوع الماضي، وحجبت موقعي تويتر وانستغرام.

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