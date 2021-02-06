برلماني عراقي: إقرار موازنة 2021 يتأخر عدة أيام بسبب إقليم كردستان

2021/02/06 | 10:36 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: كشف البرلماني بدر الزيادي، النائب عن تحالف سائرون، عن إمكانية تأخر إقرار الموازنة الجديدة للعراق عدة أيام بسبب عدم توضيح إقليم كردستان حتى الوقت الراهن عن ذمته المالية إلى السلطات في بغداد.وصرح بدر الزيادي، لوكالة الأنباء العراقية "واع"، …

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