نائب يطالب الداخلية بتقديم توضيح حول “ظاهرة خطيرة” في المجتمع

2021/02/06 | 10:40 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ طالب عضو مجلس النواب، محمد شياع السوداني، اليوم السبت، وزارة الداخلية بتوضيح الآليات المتخذة من قبل الوزارة حيال سلوكيات الانتحار التي اصبحت ظاهرة خطيرة في مجتمعنا.وجاء في كتاب وجهه السوداني إلى وزارة الداخلية ان “سلوك انتحار الافراد ازدادت في المجتمع دون ان نلمس اي تحرك جدي لا من الحكومة بسبب عدم تضمنها في […]

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