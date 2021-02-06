نسبة الفقر في نينوى تنافس المحافظات الجنوبية

2021/02/06 | 10:43 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

أعلن مدير احصاء نينوى نوفل سليمان، السبت، عن بلوغ نسبة الفقر في المحافظة 38% اي ما يعادل مليونا و800 الف شخص يعيشون تحت مستوى خط الفقر.

وقال سليمان في بيان إن “38 بالمئة من السكان، اي ما يعادل مليونا و800 الف شخص يعيشون تحت مستوى خط الفقر في عموم نينوى”، مبينا ان “قضاء البعاج يحتل المرتبة الاولى فقرا ومن ثم قضاء الحضر ثم تلعفر وبعده قضاء الموصل”.

وأضاف، ان “وزارة التخطيط لديها شقان بهذا الاتجاه ضمن ستراتيجية التخلص من الفقر الاول انشاء مشاريع مختلفة في المناطق الاكثر فقرا، وانشاء صندوق اجتماعي للتنمية والذي تمت المباشرة به حديثا في نينوى ويشمل ست قرى”.

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