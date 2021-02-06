الصدر يتوعد بعد أحداث ’قاعة الجواهري’ في النجف.. واتحاد الأدباء يصدر بياناً

2021/02/06 | 10:43 - المصدر: وكالة ناس

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ما حدث يوم أمس في قاعة الجواهري لاتحاد أدباء النجف الأشرف بعيد كل البعد عن سياقات عملنا وثقافتنا إذ استغل المهرجان المزمع أن يكون شعريا عن الوطن وتضحيات الشهداء...



لكنهم حولوه إلى هتافات لا تقترب من هدف إقامته ونستنكر ذلك وبشدة لما قاموا به من استغلال ذلك لأغراض هم رسموا لها علما أننا مؤسسة تؤجر القاعات مقابل أجور لخدمة الأدب والثقافة وليس لنا أي دور في لوجستيات مهرجانهم أو عملهم.



اتحاد الادباء والكتاب في النجف

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