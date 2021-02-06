2021/02/06 | 10:43 - المصدر: سفن سكاي

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد – السعر في بورصة الكفاح

145,600

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السعر في الصيرفات ( تقريبي )

145,000

146,000

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البصرة / بورصة

145,500

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الموصل / جملة

145,600

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اربيل / بورصة

145,500

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السليمانية / بورصة

145,500

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النجف / بورصة

145,600

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ديالى / جملة

145,650

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صلاح الدين / جملة

145,750

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اسعار صرف الدولار في بغداد والمحافظات في تعاملات اليوم السبت 7 SKY TV.

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