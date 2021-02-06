الكبيسي: المالية النيابية تحاول ارضاء السامرائي عبر تكرار بند طبع كتب التربية بالموازنة

2021/02/06 | 10:43 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص/ المركز الخبري الوطني رأى الباحث في الشأن السياسي، يحيى الكبيسي، اليوم السبت، أن اللجنة المالية في مجلس النواب، حريصة على مصالح نائب رئيسها، مثنى السامرائي، أكثر من حرصها على المال العام، على حد تعبيره.وقال الكبيسي، في تصريح خص به (المركز الخبري)، إنه “في موازنة العام 2019 تم تمرير فقرة تتعلق بوزارة التربية، وطباعة […]

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