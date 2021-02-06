الكهرباء توجه نداء عاجلا الى المواطنين

2021/02/06 | 10:49 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ جه وزير الكهرباء المهندس ماجد مهدي الامارة، اليوم السبت، ملاكات الوزارة بالاستنفار التام وبالدرجة القصوى لمواجهة سوء الاحوال الجوية ودعم جهود امانة بغداد والدوائر البلدية في جميع المحافظات.وقال الامارة في بيان، انه “على مراعاة استثناء مغذيات الكهرباء لمحطات تصريف المياه الثقيلة ومياه الامطار، والمستشفيات، والمراكز الصحية”.وأوعز بفتح “جميع مخازن تشكيلات الوزارة وشركاتها […]

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