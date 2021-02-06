أعداد تطعيمات كورونا تفوق أعداد الاصابات حول العالم.. ماذا يعني ذلك؟

2021/02/06 | 10:53 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: متابعة

أكدت منظمة الصحة العالمية، السبت، أن التطعيمات الخاصة بفيروس كورونا المستجد، التي تم الحصول عليها حول العالم تجاوزت أعداد الإصابات بالفيروس.

وقال مدير عام منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس، في إفادة صحفية على الإنترنت من جنيف، أن “اعداد اللقاحات المتوفرة حاليا تفوق اعداد الاصابات بكورونا حول العالم”، مشيرا الى أن “ما يقرب من 130 دولة يبلغ عدد سكانها مجتمعة 2.5 مليار شخص لم تمنح بعد جرعة واحدة من اللقاح”.

واضاف، ان على الدول الغنية “مشاركة الجرعات مع الدول الفقيرة بمجرد تطعيم العاملين في مجال الصحة وكبار السن”، مضيفا أن “العالم بحاجة أيضا إلى زيادة هائلة في الإنتاج”.

وأضاف “في الأسبوع الماضي، أعلنت سانوفي الفرنسية أنها ستوفر بنيتها التحتية التصنيعية لدعم إنتاج لقاح فايزر بيونتيك، وهذا أمر جيد بالنسبة لزيادة اعداد التطعيمات، وعلى الشركات الاخرى السير على هذا النهج”.

هذا وكانت شركة سانوفي الفرنسية للأدوية، قد اكدت الأسبوع الماضي إنها ستملأ وتعبئ ملايين الجرعات من لقاح فايزر اعتبارا من تموز المقبل، بهدف المساعدة في توفير أكثر من 100 مليون جرعة هذا العام من مصنعها في ألمانيا لتلبية الطلب الهائل.

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