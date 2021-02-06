القبض على ٤٧ مطلوبا للقضاء في بابل

2021/02/06 | 11:06 - المصدر: السومرية نيوز

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اعلنت قيادة شرطة بابل، اليوم السبت، عن القاء القبض على عدد من المتهمين وفق مواد قانونية مختلفة في المحافظة.

القيادة قالت في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "مفارز قيادة شرطة بابل في غضون الـ٢٤ساعة الماضية، تمكنت من القبض على ٤٧ مطلوبا للقضاء وفق مواد قانونية مختلفة".واضاف البيان، ان "مفارز شعبة شؤون مخدرات الاقضية تمكنت من إلقاء القبض على متهم صادر بحقه أمر قبض وفق أحكام المادة ٣٢ من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية، وذلك من خلال عملية أمنية نفذتها المفارز ضمن قاطع المسؤولية بمدينة الحلة".

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