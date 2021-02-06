الليل و”الاجتهادات الشخصية” لسيطرات الداخلية.. “متهمة” باستهداف الأمن الاقتصادي للعراق على خطى “منافذ كردستان”

2021/02/06 | 11:11 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

يبدو أن المنتج المحلي العراقي ولاسيما المزروعات، سيبقى بمواجهة الكثير من “المستهدفين”، فالبرغم من اجراءات الحكومة بمنع استيراد العديد من المنتجات المحققة للاكتفاء الذاتي في البلاد، يواجه الناتج المحلي خطورة المستورد عبر المنافذ غير المسيطر عليها فضلا عن منافذ اقليم كردستان غير الملتزمة بالرزنامة الزراعية الصادرة عن بغداد.

وبالرغم من استمرار هذه المشكلة منذ فترة طويلة دون التوصل الى حل نهائي، يواجه المنتج المحلي ولاسيما طماطم البصرة الذي بدأ منذ ايام يواجه خطورة الاتلاف، مستهدفًا جديدًا متمثلًا بالسيطرات الداخلية بين المحافظات، والتي تقف اليوم متهمة بالسماح لدخول الطماطم المستوردة إلى داخل المحافظات بـ”اجتهادات شخصية”، حسبما تقول وزارة الزراعة.

وقال المتحدث باسم الوزارة حميد النايف، في تصريحات صحفية، إن “المنتج المحلي مستهدف بشكل كامل ليس فقط منتوج الطماطم إنما على مستويات أخرى”، مؤكدا انه “وبدون ضبط حدود إقليم كردستان لا يمكن السيطرة على هذه الحالة وحل المشكلة”.

واشار النايف، إلى إن “وزارة الداخلية وجهت الجهات الأمنية التابعة لجهاز الأمن الوطني في السيطرات على الطرق الخارجية لحماية المنتج ومنع مرور الشاحنات التي تحمل هذا المنتج لكن دون جدوى لضعف السيطرات بين المحافظات”.

واوضح، أن “الوزارة تساند المزارعين بمطالبهم ولكن المسألة أكبر من الوزارة بسبب دخول الشاحنات ليلا”، عازيا ذلك إلى “الاجتهادات الشخصية من قبل السيطرات والتي تسمح بدخولها”.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الزراعة، أن “الحل الوحيد يكمن في السيطرة على منافذ الإقليم”، منوها أن “حل المشكلة ليس فنيا إنما سياسيا والتدخل من أجل ضبط الحدود بين المحافظات”.

ولفت إلى أن “العراق قام بتصدير نحو 22 ألف طن من محصول الطماطم إلى السعودية مؤخرا”، مبينا أن “هناك وفرة بمنتوجين هما محصولي الطماطم والبطاطا والتي تعتبر السلة الغذائية للعراق”.

وفي وقت سابق أكد وزير الزراعة، محمد الخفاجي أن الفلاح البصري يتعرض لضرر كبير نتيجة عمليات تهريب المنتوجات الزراعية التي تتم عبر إقليم كردستان.

وقال الخفاجي في تصريح صحفي، إنه “قام بزيارة محافظة البصرة قبل ثلاثة ايام، والتقى بمزارعي الطماطم بالزبير بحضور رئيس الجمعيات الفلاحية ومدير الزراعة ومعاون المحافظ وعدد كبير من الفلاحين”.

واضاف أنه “قام بإيصال رسالتهم الى رئيس الوزراء بشأن عمليات التهريب التي تنفذ من شمال البلاد، حيث تصل البصرة طماطم تركية وايرانية وسورية، مما يؤثر سلباً على الفلاح البصري، الذي لا يتمكن من دفع مبالغ البذور والاسمدة، بسبب عمليات التهريب”.

تظاهرات في الزبير

وتظاهر المئات من مزارعي محصول الطماطم في مزارع قضاء الزبير وناحية سفوان غربي البصرة للمطالبة بغلق المنافذ الحدودية امام دخول الطماطم المستوردة خلال موسم الجني.

وطالب المزارعون خلال تظاهرتهم في الطريق الرئيسي بمنطقة البرجسية الحكومة الاتحادية بتنفيذ قرار غلق جميع المنافذ الحدودية امام دخول الطماطم المستوردة حتى انتهاء موسم جني المحصول وتسويقه من البصرة.

شارك هذا الموضوع:

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الليل و”الاجتهادات الشخصية” لسيطرات الداخلية.. “متهمة” باستهداف الأمن الاقتصادي للعراق على خطى “منافذ كردستان”) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الليل و”الاجتهادات الشخصية” لسيطرات الداخلية.. “متهمة” باستهداف الأمن الاقتصادي للعراق على خطى “منافذ كردستان”) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).