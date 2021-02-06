أمين بغداد يطمئن مع استمرار الأمطار في العاصمة: الوضع تحت السيطرة

2021/02/06 | 11:13 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ وجه أمين بغداد المعمار علاء معن، اليوم السبت، باتخاذ كافة الإجراءات لتقديم أفضل الخدمات في محطات تصريف مياه الأمطار في بغداد لمواجهة أي طارئ، فيما أكد أن الوضع مطمئن ومسيطر عليه.وقال معن في بيان، إن “وضع محطات تصريف المياه مطمئن ومسيطر عليه، ومنسوب المياه فيها يعد جيدا”، مضيفا أن “جميع دوائر البلدية في […]

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