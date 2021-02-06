2021/02/06 | 11:15 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع – فاطمة رحمة

يجري في قسم الدراما التلفزيونية التابع لمديرية انتاج الدراما في شبكة الاعلام العراقي، تصوير مشاهد تمثيلية "الو تكسي" تأليف طلال هادي واخراج يونس لطيف وبطولة علي الملاك وتمارة جمال ونخبة من النجوم والوجوه الجديدة.

وقال مدير الدراما وديع نادر لوكالة الانباء العراقية (واع) إن "هذه التمثيلية تأتي ضمن سلسلة انتاجات متواصلة،يقوم قسم الدراما بانتاجها.

بدوره اكد رئيس قسم الدراما التلفزيونية مروان البياتي أن "فكرة التمثيلية تقوم على زوجين يقرران شراء سيارة أجرة (تكسي) ولكنهما يواجهان مواقف عديدة بعد أن يبدأ الجيران باستغلال الزوج ما يوقعه بمواقف مع الركاب".

واضاف أن "كادر العمل يتضمن مؤيد جاسم ومحمود شاكر وانور عبد الكريم للتصوير ولؤي صادق الادارية الفنية ومنتظر الذهبي ووسام العراضي لادارة الانتاج وعبد الرزاق الشويلي للصوت ومجيد سعدي الاضاءة وآخرين"

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ألو تكسي) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ألو تكسي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).