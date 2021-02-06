التجارة: لم نوزع مادة الشاي لعدم مطابقتها لذوق المواطن

2021/02/06 | 11:15 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

قال وزير التجارة، علاء أحمد، الجمعة، طبيعة وجود المواد منتهية الصلاحية التي تتحفظ عليها الوزارة داخل مخازنها منذ 11 عاماً، مؤكداً أن بعضها لم توزع على المواطنين بداعي عدم مطابقتها لذوق المواطن العراقي.

واضاف أحمد في تصريح للمركز الخبري، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "30 ألف طن من الزيت كلفة الطن الواحد منها 1900 دولار محفوظة داخل مخازن الوزارة"، مبيناً أن "وزارة التجارة تعاقدت عام 2008 مع شركات ماليزية لتجهيزها وبالفعل وصلت مخازن التجارة عام 2009، ولكن انخفاض الاسعار عالمياً في تلك الفترة احدث مشكلة بين الشركات المجهزة ووزارة التجارة".

ونوه إلى أنها "استمرت سنتين دون جدوى، حتى اصبح الزيت المجهز منتهي الصلاحية، ليصدر بعدها مجلس الوزراء قراراً بييع مادة الزيت الى وزارة الصناعة لتحويله الى (صابون غسيل) وقد شكلت لجان تحقيقية وصدرت احكام قضائية بحق المقصرين".

وحول شحنة الشاي منتهية الصلاحية أوضح الوزير أن "الصفقة أبرمت عام 2009 مع شركة سريلانكية، تجهز الوزارة بـ 30 الف طن سعر الطن الواحد 2800 دولار، وقد وصلت الشحنة ودخلت مخازن الوزارة وكانت مطابقة لجميع المواصفات القانونية والفنية، لكنها لم توزع على المواطنين حتى انتهت صلاحيتها، بحجة عدم مطابقتها لذوق المواطن العراقي".

وأكد أحمد، أن "الوزارة مكتفية بمادة السكر، التي يتم تجهيزها من شركة الاتحاد العراقية، بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 98 الذي الزم الوزارة بالتعاقد مع المنتج المحلي حصراً"

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