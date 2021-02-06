الصحة تحدد سلوكًا “خاطئًا” للمتشافين من كورونا في العراق

2021/02/06 | 11:16 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

كشفت وزارة الصحة عن ما اسمته “سلوكًا خاطئًا” للمتشافين من كورونا في البلاد.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة والبيئة، سيف البدر في تصريحات متلفزة، أن “الوزارة لن تتردد بالتوصية بفرض حظر التجوال وتشديد الإجراءات ونهاية هذا الشهر ستصل اللقاحات حتماً إلى العراق”.

وأضاف، “هناك سلوك خاطئ لمن تماثلوا للشفاء من كورونا، يتمثل بترك ارتداء الكمامة، ونجدد التأكيد بأن الكمامة أفضل من اللقاح”.

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