الصحة العالمية تدلي بتصريح متفائل بشأن كورونا

2021/02/06 | 11:20 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ أعلنت خبيرة منظمة الصحة العالمية ماريا فان كيركهوفن، اليوم السبت ، أن الصحة العالمية سجلت انخفاضاً في انتشار عدوى فيروس كورونا.وقالت كيركهوفن، ان “هذا يرجع إلى عدد من العوامل، وفي المقام الأول إلى الإجراءات التي تتخذها الدول من أجل قطع سلاسل انتقال الفيروس ومنع إصابة أشخاص آخرين”.وأضافت قائلة: “إن إجراءات الحكومة لإعلام […]

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