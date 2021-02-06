توجيهات عاجلة من وزير الكهرباء لمواجهة سوء الأحوال الجوية وموجة الأمطار

2021/02/06 | 11:21 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

وجه وزير الكهرباء ماجد مهدي الامارة، السبت، جميع ملاكات الوزارة بالاستنفار التام و بالدرجة القصوى لمواجهة سوء الأحوال الجوية ودعم جهود امانة بغداد والدوائر البلدية في جميع المحافظات.

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وشدد الامارة في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (6 شباط 2021)، على "مراعاة استثناء مغذيات الكهرباء محطات تصريف المياه الثقيلة ومياه الامطار، والمستشفيات، والمراكز الصحية".

واوعز بـ "فتح جميع مخازن تشكيلات الوزارة وشركاتها أمام منتسبي الصيانات لتجهيزهم بالمواد الحاكمة لأدامة الشبكة بغية ادامة زخم العمل وتلافياً لتجمع مياه الأمطار في الشوارع، وإجراء الصيانات اللازمة التي من الممكن أن تطرأ".

ودعا جميع المواطنين "مراعاة الابتعاد عن أعمدة وأسلاك الكهرباء وعدم ملامستها اثناء هطول الامطار، والتبليغ عن أي حالة لأقرب مركز صيانة حفاظاً على أرواحهم".

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