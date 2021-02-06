الرافدين : الأسبوع المقبل سيتم اطلاق برنامج لاستلام القروض خلال يوم واحد

2021/02/06 | 11:21 - المصدر: سفن سكاي

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف مصرف الرافدين، السبت، عن برنامج إلكتروني جديد يتيح تسليم القروض بشكل فوري، محدداً موعد انطلاقه.

وقال مدير المصرف حسين علي محيسن في تصريح صحفي إن “إدارة مصرف الرافدين ارتأت تطبيق الحسابات الخاصة بمنح السلف للموظفين والمتقاعدين بين المصرف وبين الشركة العالمية للبطاقة الذكية”، لافتاً الى أنه “على مدار أربعة أشهر متتالية من العمل لم يستطع المصرف تطبيق المحفظة ولم يتسلم المصرف البرنامج الخاص بالبطاقة الذكية”.

وأوضح محيسن أن “جميع البرامج بيد الشركة العالمية حصراً، ما اضطر المصرف الى تكثيف الجهود لعمل برنامج لإطلاق السلف وتم عمل برنامج يواكب الحداثة، وتم تنصيبه في بعض فروع المصرف وتدريب الكوادر عليه كي تكون جاهزة للعمل الأسبوع المقبل”، لافتاً الى أن “هذا البرنامج يتيح التقديم على السلف والاستلام الفوري بنفس اليوم من فروع المصرف”.

وأشار الى أنه “لا وجود لحالات الابتزاز لأن العمل إلكتروني، وهناك فرق للمراقبة وتشخيص الحالات السلبية ومعالجتها إن وجدت”، مبيناً أن” المصرف قام برفع فوائد التوفير الى 4.5 % والودائع الثابتة إلى 6 %”.

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