2021/02/06 | 11:23 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت وزارة الكهرباء، استنفار جهودها لمواجهة سوء الاحوال الجوية.

وذكرت الوزارة في بيان مقتضب، ان “الكهرباء دخلت في استنفار تام وبالدرجة القصوى لملاكات الكهرباء لمواجهة سوء الاحوال الجوية ودعم جهود امانة بغداد”.

يذكر ان اغلب محافظات البلاد، تشهد امطاراً غزيرة مما دفع خمس محافظات الى تعطيل الدوام الرسمي اليوم السبت.

التالي

منذ 45 دقيقة

مصرف الرافدين يكشف عن برنامج يتيح تسليم القروض فورياً ويحدد موعد انطلاقه

منذ 53 دقيقة

الرافدين يكشف عن برنامج يتيح تسليم القروض فورياً

منذ ساعتين

وكيل السيستاني يحذر من تفكك الاسرة العراقية

منذ 14 ساعة

اخلاء (8) حاويات تحتوي على مواد شديدة الخطورة في مينائي ام قصر الأوسط والجنوبي

منذ 14 ساعة

الإعلام الرقمي: “الهاشتاكات الاستفزازية” تحرّض على الفتنة

منذ 15 ساعة

بعد الديوانية..



النجف تعطل دوام مدارسها بسبب الامطار

منذ 16 ساعة

الانواء الجوية تحدد حالة الطقس في مختلف المناطق العراقية حتى الأحد

منذ 17 ساعة

تعطيل الدوام الرسمي في مدارس الديوانية يوم غد

منذ 18 ساعة

صحة الرصافة توضح التوزيع الجغرافي للإصابات الـ”144″ المسجلة اليوم

منذ 19 ساعة

الصحة: ضعف الاجراءات الوقائية سيؤدي الى فقدان السيطرة على كورونا

مقالات ذات صلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكهرباء تستنفر جهودها لمواجهة سوء الاحوال الجوية) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكهرباء تستنفر جهودها لمواجهة سوء الاحوال الجوية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).